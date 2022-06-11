Просила погадать: стало известно, что близкой подругой Пугачевой была необычная дама

Примадонна довольно часто навещала ее.

Еще в студенчестве Алла Пугачева познакомилась с поэтессой Кариной Филипповой. Они быстро нашли общий язык, а спустя несколько лет артистка уже исполняла песню на ее стихи «Прилепился к окошку лист».

Помимо писательского таланта Филиппова обладала еще одним – гадала на картах. В сложные жизненные периода Примадонна просила подругу сделать расклад. Кстати, по некоторым данным Филиппова с помощью карт увидела судьбу Майи Кристалинской, Натальи Фатеевой и многих других.

«Экспресс газета» пишет, что Алла Пугачева навещала Карину Филиппову довольно часто. Жила она в деревне на берегу Волги, а умерла в 2019 году в возрасте 85 лет.

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