«Он прогнулся под меняющееся общество»: Запашный обвинил Макаревича в откровенном хамстве

По словам дрессировщика, не нужно давать дотянуться до микрофона подобным предателям.

Дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что нельзя давать через СМИ слово таким людям, как музыкант Андрей Макаревич. Певец откровенно заявляет, что у его сына не будет российского гражданства.

«Это откровенное хамство. Помните строчки из его песни: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». Так вот, это он прогнулся под меняющееся общество». Эдгард Запашный

По словам Эдгарда Запашного, он всегда будет негативно относиться к людям, которые уехали за границу и оттуда поливают грязью родную страну. Он привел в пример таких звезд, как Земфира, Борис Гребенщиков. Также Запашный призвал запретить песни этих исполнителей в России, сообщает vm.ru.

больше по теме Запашный удивился актерской игре в спектакле «Лир» Богомолова Дрессировщик разместил кадры из нашумевшей постановки.

Напомним, что Андрей Макаревич в последнее время регулярно поливает грязью родную страну из-за рубежа. Музыкант со своими родными обосновался в Израиле.

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