«Я дико боялся»: Лазарев рассказал о новорожденном сыне

На днях в Москве состоялась церемония вручения премии Family Awards 2022. Так, победителями номинации «Любовь все победит» стали Анастасия Макеева и ее муж Роман Мальков. А «Суперпапой» назвали Сергея Лазарева.

К воспитанию детей певец относится с особым трепетом. Он один растит сына Никиту и дочь Анну.

«Когда я взял первый раз ребенка на руки, ему было пять дней. Не представлял, что новорожденный ребенок такой маленький! Я дико боялся что-то не так сделать… Но было абсолютное чувство кайфа от того, что это твой ребенок», — цитирует Лазарева «Экспресс газета».

Напомним, рождение детей Лазарев долгое время скрывал. О том, что у музыканта родился первенец, он заявил только спустя два после его появления на свет.

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