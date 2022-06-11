Бархатный голос: повзрослевшая внучка Долиной выступила в Кремлевском дворце с бабушкой

Дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская унаследовала талант матери. Обладая хорошим голосом и слухом, она не раз демонстрировала свои навыки еще в детстве в различных шоу.

Кроме того, с Ангелиной занимался отец Юлии Началовой композитор Виктор Началов. Однако во взрослой жизни Миончинская отказалась от идеи выступать на сцене, получив юридическое образование и занявшись строительным бизнесом. В настоящий момент она предпочитает помогать своей знаменитой родительнице в ее творческой деятельности.

Тем не менее в семье Ларисы Долиной есть кому продолжить ее путь. Ее 10-летняя внучка Саша Долина тоже не обделена талантом, девочка имеет слух и обладает бархатным голосом. Знаменитая бабушка гордится своей подросшей родственницей.

Накануне Саша сделала серьезный шаг в освоении отечественного шоу-бизнеса, выступив с Ларисой Долиной в Кремлевском дворце. Обе певицы облачились в сверкающие платья и порадовали публику песней «Три белых коня» из советского телефильма «Чародеи».

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!.

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.