«Нам не читали никакие договоры»: Мария Баталова впервые выступила в Замоскворецком суде

По словам дочери актера, ее мать Гитана Леонтенко не поручала хозяйственные дела семьи Михаилу Цивину и Наталье Дрожжиной.

Дочь актера Алексея Баталова Мария впервые дала показания по делу о мошенничестве с имуществом народного артиста в Замоскворецком суде.

Она заметила, что ее мать Гитана Леонтенко не поручала хозяйственные дела семьи юристу Михаилу Цивину и его жене актрисе Наталье Дрожжиной. Также Баталова заверила, что мать не передавала им свои банковские карты. Договора купли-продажи комнат в коммуналке на Кутузовском проспекте Мария не видела.

«Цивин говорил, что на Кутузовском приобрел квартиру, но когда я получила документы, то прочитала, что это две комнаты. Я никакие договоры не подписывала. Нам не читали никакие договоры». Мария Баталова

Также Мария Баталова заверила, что сама за себя отвечает в этой жизни, хоть и страдает ДЦП. В будущем она бы хотела посетить Венецию, где уже однажды бывала, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Михаил Цивин и Наталья Дрожжина проходят в качестве обвиняемых по делу о мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова. Если из вина будет доказана, то им светит реальный уголовный срок.

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