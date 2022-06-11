«Нет желания»: Вера Брежнева перестала следить за собой и покрылась морщинами

Экс-солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева больше не хочет скрываться за фильтрами и масками на фото, которые публикует в соцсетях. Артистка решила принимать себя такой, какая она есть. Об этом блондинка заявила в соцсети.

«Уже понимаю, что становлюсь другой, новой. Теперь у этих глаз, морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами. Нет желания нравиться, но есть желание жить!» — написала Брежнева.

Напомним, накануне Вера Брежнева с сестрами устроили день рождения своей маме в Европе. Тамаре Галушка исполнилось 70 лет.

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