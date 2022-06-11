«Если возьмут»: продюсер рассказал, что ждет Наргиз в ближайшем будущем

Певицу выдворили из России на 50 лет.

Певица Наргиз не сможет приехать в Россию в ближайшие 50 лет. А с учетом того, что ей уже 51 год, то, скорее всего, никогда. Закирова вернулась в свой родной Узбекистан, но, учитывая тот факт, что у нее есть американский паспорт, вполне возможно, певица отправится за океан.

Так считает бывший организатор гастролей артистки, руководитель компании «Кремль-концерт» Сергей Лавров.

«Сейчас Наргиз ничего не остается, как вернуться в ресторан, в котором она пела в Нью-Йорке. Если, конечно, возьмут. Мне говорили, что там сейчас поет другая участница «Голоса» — Оксана Сергиенко. А ей конкурентка совсем ни к чему», — цитирует Лаврова «Экспресс газета».

Напомним, ранее стало известно, что в Москве Наргиз оставила мужа и своих собачек.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.