«Молодые испугались поехать»: Садальский объяснил, почему сорвалась поездка с Кравченко в Донецк

По словам актера, он не выяснял причины такого поведения коллег.

Актер Станислав Садальский заявил, что он вместе с актрисой Татьяной Кравченко хотел поехать в Донецк по зову сердца, чтобы выступить перед местными жителями. Однако поездка не состоялась.

Как отметил Садальский, вместе с Кравченко он хотел выступить на сцене Донецкого драматического театра с премьерой спектакля. Звезда «Сватов» и сама родилась в Донецке. Она, как заметил актер, близко к сердцу приняла трагедию малой родины, сообщает nation-news.ru.

«Таня сама из Донецка, а молодые испугались поехать. Не поехали, не знаю почему. Мы с Таней хотели сыграть, и в театре донецком договорились. В Донецке один из самых красивых театров Европы. Весь в золоте. Я обожаю этот театр, сцену этого театра. Мы хотели премьеру показать». Станислав Садальский

Напомним, что Татьяна Кравченко еще не высказывалась публично о ситуации на Украине. А вот Станислав Садальский отмечал, что независимость Луганской и Донецкой народных республик следовало признать уже давно.

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