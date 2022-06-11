«Ставил бы свой шлак в эмигрантских забегаловках»: Шахназаров – об оскорбившемся Богомолове

На днях муж Ксении Собчак угодил в скандал.

Накануне депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал постановку «Лир», режиссером которой является Константин Богомолов. Муж Ксении Собчак не стал молчать и ответил народному избраннику в своем телеграм-канале. За «разборками» депутата и режиссера следил Михаил Шахназаров, который отметил, что Богомолов оскорбился.

«А вы смейтесь, смейтесь над министром культуры Германии. Но там-то Богомолову ни цента на постановку бы не дали. Ставил бы свой шлак в эмигрантских забегаловках», — написал в своем телеграм-канале Михаил Шахназаров.

Напомним, ранее Шахназаров «прошелся» по Ксении Собчак, которая решила открыть факультет удаленных профессий. Публицист назвал популярную блондинку бездарем.

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