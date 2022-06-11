«Хотели депортировать, потому что мы русские»: жена Соболева рассказала о краже денег в Испании

По словам Натальи, он проклинает европейцев за такое предвзятое отношение.

Жена комика Ильи Соболева Наталья в «Телеграм» рассказала о том, что их семью хотели депортировать из Испании.

«Стрессовый денек, вообще. Я даже не представляла, что такое может быть. Мы полетели в Испанию. Илья себе сделал китайскую карту и туда положил денег. Я с собой взяла наличные. Собирала по всему Питеру. Я даже не считала сумму. Тысяч 8-11 евро. На каждого человека можно брать по десять тысяч евро. И вдруг меня останавливают. Начали смотреть сумку. Оказалось, что у нас 11800 евро. Ну а нас четверо. По закону в сумке, как выяснилось, должно быть не больше десяти тысяч евро». Наталья Соболева

Как отметила Наталья, испанцы забрали у нее деньги. «Оставили нам три тысячи евро. Они видели, что мы с детьми. Дети так хотели есть. Они нас мурыжили. Они хотели забрать эти деньги. Нас хотели депортировать, потому что мы русские. Кто мне сделает плохо, тому не везет потом по жизни. Я их проклинаю за такое отношение. Просто хотели их украсть. Такой вот хмырь попался. Нам подкинули пару адвокатов. Я собирала на день рождения эти деньги. Хотела отметить классно. Я что ли их воровала?», — заметила Наталья Соболева.

Напомним, что во многих странах Европы к россиянам сейчас предвзятое отношение. Власти страны рекомендовали воздержаться от поездок за границу.

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