По ступенькам босиком: Топурия запечатлела кроху-сына на улице с любимой игрушкой

Певица Кети Топурия – дважды мама. У нее есть шестилетняя дочь Оливия от первого брака с Львом Гейхманом и сын Адам, родившийся почти полтора года назад от союза с Львом Деньговым. Сейчас звезда все свое внимание уделяет семье и малышу, который растет не по дням, а по часам.

В микроблоге Топурия поделилась новыми фотографиями подросшего сынишки, который прогуливался по приусадебному участку с любимой игрушкой. Мальчик не побоялся выйти на улицу босиком, и мама подловила его в объектив, пока он забирался вверх по ступенькам.

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