«Начинаешь по-другому ценить поездки в Европу»: Ксения Собчак назвала свой любимый город

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» рассказала о своих ощущениях от посещения итальянской Венеции.

«У меня командировка в моем любимом городе – Венеции. Скоро съемки. Но сейчас вышла прогуляться по набережной. Очень странные ощущения. Так начинаешь по-другому ценить поездку в Европу. Во-первых, понимаешь, что каждая поездка может стать последней. Вся вот эта милая мелкобуржуазная жизнь с кафешками, ресторанчиками, улыбчивыми людьми, туристами». Ксения Собчак

По словам Ксении Собчак, все это настолько кажется из другой жизни, другой реальности. «Так начинаешь это ценить. Чувствуешь, как будто ты вырвался в 1976 году из Советского Союза. Приехал сюда. Никто не знает, что ты только что вырвался. Очень странные ощущения», — заявила Ксения Собчак.

Напомним, что россиянам сейчас невозможно попасть во многие страны Европы напрямую из-за введенных санкций. В этом списке находится и Италия.

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