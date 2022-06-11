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Каролина Севастьянова эффектно поиграла волосами, блеснув обнаженной спиной перед камерой

Гимнастка вышла на вечерний променад.

Каролина Севастьянова эффектно поиграла волосами, блеснув обнаженной спиной перед камерой
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Чемпионка Олимпийских игра в Лондоне, гимнастка Каролина Севастьянова продолжает отдыхать в Монако после своих невероятных приключений в Лимпопо на шоу ТНТ «Звезды в Африке». Она пережила массу дискомфортных впечатлений на реалити, голодала или употребляла в пищу тараканов, поэтому теперь приходит в себя.

Накануне светская львица вышла на променад в маленьком черном платье с воротником-халтером, спина осталась полностью открытой и украшенной блестящей цепочкой. Для эффектного кадра Севастьянова поиграла своими роскошными волосами, а получившееся фото опубликовала в Сети.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

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