Каролина Севастьянова эффектно поиграла волосами, блеснув обнаженной спиной перед камерой

Чемпионка Олимпийских игра в Лондоне, гимнастка Каролина Севастьянова продолжает отдыхать в Монако после своих невероятных приключений в Лимпопо на шоу ТНТ «Звезды в Африке». Она пережила массу дискомфортных впечатлений на реалити, голодала или употребляла в пищу тараканов, поэтому теперь приходит в себя.
Накануне светская львица вышла на променад в маленьком черном платье с воротником-халтером, спина осталась полностью открытой и украшенной блестящей цепочкой. Для эффектного кадра Севастьянова поиграла своими роскошными волосами, а получившееся фото опубликовала в Сети.
Смотрите также
Еще больше в Telegram
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!
Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.