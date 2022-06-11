«Зачем ей еще один альфонс?»: Наргиз оставила в Москве молодого мужа и собачек

Певица Наргиз не сможет приехать в Россию целых 50 лет. С учетом того, что артистке уже 51 год, вероятно, она в стране уже больше никогда не появится. В Москве у Наргиз остался муж Антон Ловягин и собачки.

Некоторое время назад певица сообщала, что вышла замуж за техника своей команды. Правда, бывший организатор гастролей артистки, руководитель компании «Кремль-концерт» Сергей Лавров сомневается в правдивости этой истории.

«Если они реально расписались, это может Ловягина спасти. Тогда у него будет шанс поехать в США, оформить воссоединение семьи и сделать американские документы. А если не расписались, боюсь, ему придется искать новую покровительницу. Зачем ей еще один альфонс?» — цитирует Лаврова «Экспресс газета».

Напомним, ранее стало известно, что Наргиз работала в России нелегально. У нее не было специального разрешения, а в страну она въезжала по туристической визе.

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