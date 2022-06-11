Тина Канделаки отреагировала на слухи о выдвижении в губернаторы Ярославской области

По словам телеведущей, журналистам пора перестать нести пургу.

Телеведущая Тина Канделаки в «Телеграм» отреагировала на слухи, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Ярославской области.

«Я долго думала. Готовила фактуру. Совещалась с семьей и коллегами. Теперь хочу официально заявить: «Хватит нести пургу, дорогие журналисты». Тина Канделаки

Ранее в некоторых СМИ появились соответствующие новости. Утверждалось, что Канделаки якобы решает, от какой партии пойти на выборы.

Кроме того, СМИ писали, что консультантом по проведения выборов Тина Канделаки хочет назначить телеведущую Елену Летучую. Она как раз уроженка Ярославля.

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