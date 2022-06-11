«Зачем прикрывать голубизной?»: в Совете Федерации выступили против концертов Киркорова в Крыму

Скандальный номер во время юбилейного концерта Филиппа Киркорова в Кремлевском дворце, где поп-король взобрался на поваленный на сцене крест, наделал много проблем. Лично для артиста. После пышного празднования юбилея он планировал отправиться в гастрольный тур по городам России, но выступления начали массово отменять.

Так, накануне против появления Киркорова в Крыму выступила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«У Киркорова есть очень красивые песни, но существуют понятия этики, морали, наших ценностей. Я никогда не смогу воспринять нетрадиционную систему толерантных ценностей, нас не так воспитывали. Для нас слово «голубой» — это клеймо: люди, которые пытаются быть модными, изображая из себя нетрадиционных…. нет здесь толерантности. Прекрасный голос. Но зачем его прикрывать голубизной? Противно. А певец-то неплохой, и песни мы его всегда любили, пока они уже не стали откровенно голубые», — цитирует Ольгу Ковитиди NEWS.ru.

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Напомним, ранее о поведении Киркорова высказался публицист Михаил Шахназаров.

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