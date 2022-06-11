Елизавета Туктамышева подвязала рубашку на талии, оголив плоский животик

Спортсменка уже вернулась из отпуска в Москву.

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева вернулась в Москву из отпуска. Она просела почти две недели на Мальдивах и теперь с новыми силами вернулась на лед.

На тренировку Туктамышева накануне отправилась с отличным настроением и в простом, но эффектном прикиде. Она надела кроп-топ и джинсы, а поверх накинула белую рубашку, которую подвязала на талии, оголив плоский животик. Улыбнувшись себе в зеркале, красавица запечатлелась на селфи и поделилась фотографией с поклонниками в Сети.

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