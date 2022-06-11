«Вонючие сараи»: как Наргиз отзывалась о России, когда зарабатывала свои миллионы

С недавних пор певице запретили приезжать в страну 50 лет.

Певица Наргиз была депортирована в Узбекистан по прилету в Москву. Въезжать в Россию ей запретили целых 50 лет.

Накануне стало известно, что к стране и ее жителям Закирова относилась совсем неуважительно. Об этом рассказал бывший организатор гастролей артистки, руководитель компании «Кремль-концерт» Сергей Лавров.

«Наши дворцы культуры, где выступала, презрительно называла «вонючими сараями». А приходившую к ней публику — «рожами». Постоянно говорила: «В следующий город не поеду. Мне нужно отдохнуть пару дней. Переносите концерт!», — цитирует Лаврова «Экспресс газета».

Напомним, ранее стало известно, что Наргиз работала в России нелегально. У нее не было специального разрешения.

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