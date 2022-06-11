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Борис Корчевников впервые за долгое время появился в студии программы «Судьба человека»

Телеведущий помогает Маше Оруджалиевой из Луганска.

Борис Корчевников впервые за долгое время появился в студии программы «Судьба человека»
Борис Корчевников. Фото: Global Look Press

Телеведущий Борис Корчевников в «Телеграм» опубликовал снимок, который был сделан в студии его программы «Судьба человека».

В данный момент Борис Корчевников оказывает помощь Маше Оруджалиевой из Луганска, у которой нет кистей.

Борис Корчевников и Маша Оруджалиева
Борис Корчевников и Маша Оруджалиева. Фото: «Телеграм» Бориса Корчевникова

«Вчера вечером Маша Оруджалиева из Луганска играла Баха в студии «Судьбы человека». Спасибо еще раз всем, кто пожертвовал средства на руки для Маши. Сегодня утром мы уже делали слепки для протезов. Спасибо!».

Борис Корчевников

Напомним, что программа Бориса Корчевникова «Судьба человека» ушла в отпуск еще в феврале в связи с событиями на Украине. Сам телеведущий посещает Донбасс, где оказывает поддержку местным жителям.

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Тэги

Борис КорчевниковЛуганскМаша ОруджалиеваПрограмма "Судьба человека"