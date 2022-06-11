Новости шоу-бизнеса: Пугачева и Галкин покидают Израиль, Фриске и Шепелев подписали мировое соглашение, Бритни Спирс вышла замуж

Какое мировое соглашение подписали Дмитрий Шепелев и Владимир Фриске, куда после Израиля собрались Максим Гаклин и Алла Пугачева и кто гулял на свадьбе Бритни Спирс — эти и другие новости читайте в нашем дайджесте от 10 июня.

Галкин и Пугачева скоро покинут Израиль

Спустя несколько месяцев жизни в Израиле Алла Пугачева и Максим Галкин собираются покинуть Землю Обетованную. Следующей в списке городов, где появится легендарная семья, стоит Юрмала – у пародиста там запланирован концерт в начале августа. И Примадонна поедет вместе с ним, так как плохо переносит израильскую жару.

Новиков не понимает, почему Пугачева уехала

Шансонье Александр Новиков признался, что не понимает, почему из России в Израиль так резко уехала Алла Пугачева. По его мнению, Примадонна ничего плохого стране не сделала, каких-то крамольных фраз в ее адрес не бросила – зачем ей было убегать на чужбину?

Бритни Спирс вышла замуж

Поп-звезда 90-х Бритни Спирс сыграла свадьбу с молодым женихом Сэмом Асгари. Церемония отгремела накануне в Лос-Анджелесе, на нее приехали многие мировые селебрити, включая Дрю Бэрримор, Мадонну, Пэрис и Кэти Хилтон. Спирс и Асгари строили любовь с 2016 года, он младше нее на 12 лет.

Отец Жанны Фриске и Дмитрий Шепелев пошли на мировую

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир и телеведущий Дмитрий Шепелев подписали мировое соглашение. Оно касается квартиры звезды Шмитовском проезде. Шепелев хотел продать в ней долю сына Платона, но Фриске был против. Сейчас он предложил вдовцу простить долг в 7 млн рублей в обмен на долю внука. Шепелев согласился.

Победительница «Холостяка» рассказала об отношениях с героем

Победительница шоу Софья Солманидина приоткрыла своим подписчикам в соцсетях, в каких они находятся отношениях с Димашем Адилетом после окончания проекта. Молодые люди не живут вместе, поскольку они – граждане разных стран. Однако, от подробностей девушка отказалась.

Галкин показал, как поправился

Максим Галкин четвертый месяц живет в Израиле с женой Аллой Пугачевой и детьми. Он редко выходит на связь в Сети, хотя раньше делал это очень часто. Накануне шоумен сделал исключение и показал себя с обнаженным торсом на пляже.

Долгое отсутствие работы, частые походы в рестораны и посиделки с друзьями, по всей видимости, сделали свое дело – артист начал поправляться. К тому же, Алла Пугачева балует мужа вкусностями. Всем известно, что Примадонна еще и отменная хозяйка и прекрасно готовит. В итоге, фигура Максим Галкина претерпела изменения. Пародист поправился за время нахождения в Израиле и признался, что «шарики наметились».

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