Собчак объяснила, почему Киркорова «подтягивают» под статью об оскорблении чувств верующих

По словам светской львицы, все дело в смелых заявлениях поп-короля.

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» объяснила, почему поп-короля Филиппа Киркорова пытаются подтянуть под статью об оскорблении чувств верующих. Она опубликовала соответствующий документ.

По ее словам, официальная версия за крест на концерте, где Киркоров, как посчитали некоторые, оскорбил чувства верующих. Сама же Собчак считает, что причина в его видео, которое он записал для телеведущей Маргариты Симоньян.

«А еще у него отменяют концерты. Из открытых источников, например, вот: «31 мая – Кисловодск, 18 июня – Майкоп, 19 июня – Пятигорск, 20 июня – Ставрополь». Ксения Собчак

Ранее Филипп Киркоров заступился за своих друзей юмориста Максима Галкина и певицу Аллу Пугачеву, о которых нелестно высказалась Маргарита Симоньян. В частности, он заявил, что телеведущая не держала свечку, чтобы рассуждать об ориентации мужа Примадонны.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.