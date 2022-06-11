«Любовь все победит»: Макеева и Мальков похвастались очередной наградой

Недавно Анастасия Макеева и Роман Мальков отметили первую годовщину семейной жизни. Познакомились актриса и бизнесмен летом 2020-го, а в мае 2021 года стали супругами.

Накануне звезда театра рассказала поклонникам, что их семейный союз выиграл очередную награду. На этот раз супруги получили премию Family Awards 2022 в номинации «Любовь все победит».

«По традиции ей были отмечены самые яркие, красивые, гармоничные семейные союзы. Мы с Романом были признаны лучшими в номинации «Любовь все победит». Наша непростая история любви была оценена по достоинству», — написала Макеева в своей соцсети.

Напомним, недавно Анастасия Макеева и Роман Мальков вернулись с Мальдив. Там они провели пять дней, хотя изначально планировали десять. В Москву актриса вернулась из-за срочной работы.

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