«Баба с возу – кобыле легче»: Дмитрий Певцов назвал уехавших звезд «эстрадными пустышками»

По словам актера, о них всех забудут через год.

Актер Дмитрий Певцов в «Телеграм» разместил свое интервью, которое он дал корреспонденту «Урал-пресс-информ». Один из вопросов касался звезд, которые в последнее время покинули родную страну.

«Вы знаете: баба с возу – кобыле легче. Да и кто у нас уехал. Не о чем говорить. Это вы знаете такие эстрадные пустышки. Жевательные, бездуховные. Даже говорить о них мне кажется не стоит, время терять». Дмитрий Певцов

Как отметил Дмитрий Певцов, этих звезд забудут через год. «У нас есть огромное количество талантов, которые их место займут и будут замечательно работать», — заметил Дмитрий Певцов.

Напомним, что из страны уехали сразу несколько популярных музыкантов. В их числе Алла Пугачева, Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков.

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