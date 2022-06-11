«Нелегально гастролировала»: у Наргиз не было разрешения на работу в России

Недавно певицу Наргиз депортировали в Узбекистан. Въезд в Россию для нее закрыт на 50 лет. Хотя работала она тут нелегально. Об этом заявил бывший организатор гастролей артистки, руководитель компании «Кремль-концерт» Сергей Лавров.

«Наргиз много лет нелегально гастролировала по России с туристической визой. Ее даже арестовывали за отсутствие разрешения на работу. Но на все закрывали глаза. Давали ей возможность у нас кормиться. А она вместо благодарности вела себя как свинья. И вот теперь ее плевок из колодца бумерангом прилетел ей в рожу», — цитирует Лаврова «Экспресс газета».

Напомним, ранее Наргиз заявила, что вернула песни Макса Фадеева в свой репертуар. За это ей может грозить реальный тюремный срок.

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