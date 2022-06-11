Жена декабриста? Стало известно, поедет ли Пугачева в европейский тур с Галкиным

Примадонна и телеведущий уже четвертый месяц живут на чужбине.

Максим Галкин, четвертый месяц скрывающийся в Израиле вместе с семьей, планирует отправиться в тур по Европе со своими концертами. Однако, поклонники сейчас гадают, отправится ли семья вместе с ним в этот чес по городам и странам. И источник, близкий к семейству Примадонны, рассказал сайту МК.ru, как будет на самом деле.

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То, что Пугачева с детьми поедет с мужем в Юрмалу, однозначно. А вот по другим городам трип Галкин устроит один.

«Дело в том, что Пугачева очень не любит перемещаться самолетами. Поэтому просто так лететь в тот же Дублин или Лондон на один-два дня бессмысленно», — цитирует своего информатора сайт.

В Латвии Галкин планирует выступить 4 августа. А в 20-х числах у него стоят концерты в Варшаве, Лондоне и Дублине. Поэтому, скорее всего, Пугачева останется в любимой Юрмале, пока муж будет зарабатывать деньги, а к сентябрю уже вернется в Москву, как обещала публике не так давно лично.

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