«Как мало надо для счастья. Просто быть»: Анна Кошмал из «Сватов» высказалась о наболевшем

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал в «Телеграм» разместила серию фотографий, на которых она находится на природе. Украинская актриса отметила, что просто обожает солнце.
«Я обожаю это место, эти цветы и этот покой. Каждое лето я прихожу греться на солнце, наполняться вдохновением и жизненной энергией. В этой гармонии я каждый раз чувствую неповторимость каждого мгновения и как мало надо для счастья. Просто быть».
Ранее Анна Кошмал негативно отозвалась о своих российских коллегах по сериалу «Сваты». Она удивилась их молчанию в текущей непростой ситуации.
В то же время Анна Кошмал отметила, что принципиально не удаляет из соцсетей снимок с российским звездами сериала. Она надеется, что они смотрят на это фото и вспоминают ее.
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