«Всегда ненавидела Россию»: продюсер рассказал о проделках Наргиз

Недавно Наргиз Закирова прилетела в Москву, но в аэропорту «Домодедово» ее не просто остановили, а выдворили из России на 50 лет. С учетом того, что певице уже 51 год, вероятно, в страну она уже не сможет въехать никогда.

Бывший организатор гастролей Закировой — руководитель компании «Кремль-концерт» Сергей Лавров считает, что «Наргиз – это тот случай, когда Бог дал человеку талант, а ума не дал».

«Сколько я работал с ней при Фадееве, Наргиз всегда ненавидела Россию. Наши дворцы культуры, где выступала, презрительно называла «вонючими сараями». А приходившую к ней публику — «рожами». Постоянно говорила: «В следующий город не поеду. Мне нужно отдохнуть пару дней. Переносите концерт!». Было ощущение, что у нее кукушка совсем улетела», — цитирует Лаврова «Экспресс газета».

Напомним, ранее стало известно, что Наргиз может получить реальный срок за то, что самовольно включила в свой репертуар песни Макса Фадеева.

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