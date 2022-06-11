«Он с нами»: Пригожин призвал прекратить травлю Киркорова

Запланированный гастрольный тур Филиппа Киркорова по городам России с новой концертной программой GOLD. THE GREATEST HITS, приуроченной к 55-летию исполнителя, должен был начаться в июне. Но скандал с поваленным на сцену крестом во время шоу в Кремле изменил планы поп-короля. Выступления в разных городах страны отменяют.

Продюсер Иосиф Пригожин встал на защиту Филиппа Киркорова и призвал прекратить «травлю исполнителя».

«Филипп не уехал из России, он с нами. Мне кажется, надо закончить эту травлю концертов артиста. Сейчас не время друг с другом внутри нашего российского общества выяснять отношения и ругаться», —цитирует Пригожина NEWS.ru.

больше по теме В России отменили уже третий концерт Филиппа Киркорова На этот раз — в Майкопе.

Напомним, ранее Киркоров поддержал Максима Галкина, в адрес которого высказалась Маргарита Симоньян.

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