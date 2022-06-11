«Время приготовления – 5 минут»: Анна Нетребко дала рецепт супа-пюре из конопляных зерен и шпината

Певица Анна Нетребко регулярно делится в Сети с подписчиками рецептами самых разных блюд. На этот раз она научила поклонников готовить суп из конопляных зерен и шпината. Варится он очень просто и быстро, а получается очень вкусно.

«Время приготовления – 5 минут. Коноплю и свежий шпинат заливаем кипятком на пару минут, добавим сухих трав и соли, перемешать все в блендере и после в кастрюле довести до кипения, не варить. Это очень вкусно!» — объяснила Нетребко подписчикам.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.