Дефиле в воде: Ольга Бузова в бикини-конструкторе блеснула фигурой в бассейне

Певица и телеведущая Ольга Бузова выступила с новой концертной программой «Вот она я», которую готовила целый год ради своих поклонников. После премьеры артистка поспешила устроить себе несколько дней отпуска и улетела в Турцию.

Обосновавшись на вилле вдали от посторонних, Бузова как следует отдохнула и развлеклась в бассейне. С водой красавица сделала массу памятных фото и видео, новые кадры также не заставили себя ждать.

Бузова с утра продефилировала по ступенькам бассейна и вошла в воду, попутно засветив красивую фигуру в бикини-конструкторе. С собой она взяла чашечку кофе, чтобы насладиться своей беззаботностью в полной мере.

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