Взбудоражили всех: похорошевшая звезда «Сватов» поворковала с Нагиевым на публике

Звезда сериала «Сваты» Олеся Железняк поделилась в своей соцсети свежим снимком. Фанаты едва узнали ее. 47-летняя актриса позировала с новой прической – волосы были уложены в легкие локоны, ярким макияжем и рядом с Дмитрием Нагиевым. Вероятно, они задействованы в съемках нового проекта.

Поклонники актрисы бурно отреагировали на публикацию.

«Как Вам хорошо с такой прической, просто супер!», «Выглядят прямо семейной парочкой, искра состоялась», «Самые любимые», – писали пользователи Сети.

Напомним, Олеся Железняк замужем за коллегой по цеху, актером Спартаком Сумченко. Супруги растят четырех детей – девочку и трех мальчиков.

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