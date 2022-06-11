От точеной талии ни следа: как сейчас выглядит певица Руся, старшая сестра Наташи Королевой

Старшая сестра Наташи Королевой Ирина Осауленко накануне отмечала свое 54-летие. Как сейчас она выглядит, показала ее мать Людмила Порывай.

Когда-то Ирина Осауленко сама выступала на сцене и собирала целые стадионы. Ее карьера началась одновременно с сестрой, взявшей псевдоним «Королева». Правда, Наташа уехала покорять Москву, а Ирина осталась на Украине и пела на мове, гастролировала по Америке и Канаде и прославилась под псевдонимом Руся.

Узнать в располневшей женщине былую звезду 90-х едва ли возможно — она сильно изменилась. Как выглядела раньше певица и какую точеную талию имела, показала Наташа Королева, опубликовав архивное фото с сестрой-именинницей.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.