«Дайте пацану окрепнуть»: Костенко объяснила, почему ее восьмимесячный сын до сих пор не умеет сидеть

Многодетная мать, как оказалось, не переживает о развитии ребенка.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов воспитывают троих детей. Самым младшим у них является восьмимесячный сынишка Алексей, на которого родители не могут надышаться. Периодически мама с папой показывают детей в микроблогах, и подписчики интересуются их развитием.

Многодетную мать во время очередного онлайн-общения спросили, почему в свои 8 месяцев мальчик все еще не научился сидеть. На что Костенко дала развернутое объяснение:

«Потому что это Леша. Потому что все дети разные, даже у одних и тех же родителей. Истина в этом. Никогда не сравнивала детей и не понимала, зачем это делать и указывать другим», — написала Костенко. И заметила: «Сидит, но недолго. Дайте пацану окрепнуть, он еще покажет».

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