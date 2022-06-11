«Снять трусы на собственной свадьбе – done»: Ксения Бородина поразилась поведению Бритни Спирс

Телеведущая Ксения Бородина не прошла мимо громкого светского события, произошедшего за океаном накануне. Певица Бритни Спирс вышла замуж за своего молодого бойфренда Сэма Асгари, и новость облетела весь земной шар. На своей свадьбе поп-дива решила пуститься во все тяжкие и на танцполе сняла трусы во время тусовки.

Бородина отреагировала на оголение Спирс у себя в микроблоге. Теледива считает, что певице все-таки требуется помощь.

«Снять трусы на собственной свадьбе — done. Может, она и ничего как женщина, я не знаю, но все время хочется еще промыть хорошенько», — высказалась телеведущая.

Напомним, в 2021 году Бритни Спирс смогла снять с себя многолетнюю опеку отца и стала сама распоряжаться своей жизнью, судьбой и деньгами.

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