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Cartier и iPhone 13 Pro: Бородина засыпала дочь дорогими подарками

Марусе исполнилось 13 лет.

Cartier и iPhone 13 Pro: Бородина засыпала дочь дорогими подарками
Ксения Бородина. Фото: Global Look Press

Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся накануне отметила свой день рождения. Звездной наследнице исполнилось 13 лет.

Ксения Бородина преподнесла ей шикарные презенты после того, как встретила на вокзале. Маруся вернулась из Казани, куда ездила с одноклассниками. Дома девочку ждали iPhone 13 Pro, дизайнерский браслет Cartier и сумка Vetements.

Дочери Ксении Бородиной
Дочери Ксении Бородиной. Фото: соцсети

«Спасибо тебе, что ты выбрала именно меня, я — самая счастливая мама на свете», — написала Бородина.

Напомним, Маруся профессионально занимается художественной гимнастикой, где добивается немалых успехов. Девочка выигрывает медали на соревнованиях.

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