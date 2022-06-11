Cartier и iPhone 13 Pro: Бородина засыпала дочь дорогими подарками

Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся накануне отметила свой день рождения. Звездной наследнице исполнилось 13 лет.

Ксения Бородина преподнесла ей шикарные презенты после того, как встретила на вокзале. Маруся вернулась из Казани, куда ездила с одноклассниками. Дома девочку ждали iPhone 13 Pro, дизайнерский браслет Cartier и сумка Vetements.

«Спасибо тебе, что ты выбрала именно меня, я — самая счастливая мама на свете», — написала Бородина.

Напомним, Маруся профессионально занимается художественной гимнастикой, где добивается немалых успехов. Девочка выигрывает медали на соревнованиях.

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