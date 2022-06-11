«Встань на запись к логопеду»: Шахназаров «размазал» Покровского

Лидера группы «Ногу свело» Макса Покровского проверят по статье о дискредитации вооруженных сил. Это случилось после того, как музыкант представил песню «Поколение Z», в которой осудил все действия России на Украине. Проверку пройдет также видеоклип на эту песню.

Покровский, узнав об этом, заявил, что не будет ничего комментировать на этот счет. Публицист Михаил Шахназаров высказал свою точку зрения на происходящее.

«Комментировать он ничего не будет, потому как и так всем все понятно. Ведь это другое. Он, кстати, клип про Бучу записывает. Вшей от наркотиков торпеду и встань на запись к логопеду», — написал Шахназаров в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее Михаил Шахназаров раскритиковал выступающего в Израиле Максима Галкина.

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