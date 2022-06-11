«Жареным запахло»: Осин припечатал Гребенщикова, открестившегося от помощи украинцам

Музыкант Борис Гребенщиков, который давно живет в Великобритании, сначала похвастался, что смог собрать 12 миллионов евро на помощь Украине, а затем открестился от своих слов. Мол, откуда у него такие деньги, хотя он сам же и объяснял – играл у Бранденбургских ворот на мероприятии.

За попытку переобуться Гребенщикова растоптал певец, заслуженный артист России Ян Осин. Он сравнил музыканта, а также его коллегу Юрия Шевчука с неонацистами.

«Лично это Гребенщиков собирал, в составе какой-то объединенной группы знаменитостей — неважно. Но даже эти неонацисты — они и то честнее. Они с оружием в руках выступают за свои взгляды, хоть и совершенно жуткие. А эти ребята – как ужи на сковородке. Как жареным запахло — может, какое-то уголовное дело за поддержку украинских действий им засветило, они тут же заявили, что, мол, ни при чем», — цитирует Осина «Царьград».

Такую позицию Осин назвал трусливой. И подозревает, что им, видимо, просто «кушать захотелось».

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