«Рокерша»: Клава Кока покрасовалась в тотальном кожаном наряде, сверкнув стройными ножками в мини

Исполнительница хитов «Краш» и «Покинула чат» Клава Кока накануне представила свой новый трек «Бумеранг», чем несказанно обрадовала многомиллионную армию фанатов. Чтобы презентовать песню, красотка отправилась на «Авторадио», в студии которого вживую исполнила композицию.

Внимание окружающих к себе Кока приковала своим трендовым нарядом – тотальным кожаным аутфитом, состоящим из косухи и мини-юбки, подчеркнувшей стройные ножки звезды.

«Рокерша», — охарактеризовала себя певица и покривлялась перед камерой, демонстрируя себя во всей красе.

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