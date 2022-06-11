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«Рокерша»: Клава Кока покрасовалась в тотальном кожаном наряде, сверкнув стройными ножками в мини

Певица любит наряжаться ярко и модно.

«Рокерша»: Клава Кока покрасовалась в тотальном кожаном наряде, сверкнув стройными ножками в мини
Клава Кока. Фото: соцсети

Исполнительница хитов «Краш» и «Покинула чат» Клава Кока накануне представила свой новый трек «Бумеранг», чем несказанно обрадовала многомиллионную армию фанатов. Чтобы презентовать песню, красотка отправилась на «Авторадио», в студии которого вживую исполнила композицию.

Внимание окружающих к себе Кока приковала своим трендовым нарядом – тотальным кожаным аутфитом, состоящим из косухи и мини-юбки, подчеркнувшей стройные ножки звезды.

Клава Кока. Фото: соцсети

«Рокерша», — охарактеризовала себя певица и покривлялась перед камерой, демонстрируя себя во всей красе.

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