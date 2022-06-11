Сбежавшая из России Чулпан Хаматова оправдалась за жизнь в Прибалтике: «Не плюют — предлагают помощь»

Российская звезда театра и кино Чулпан Хаматова сбежала из страны после начала кампании по защите Донбасса. Она обосновалась в Латвии, где у нее давно есть дом в элитном поселке под Ригой, и оттуда сделала ряд скандальных заявлений. Но западной прессе этого мало, ее все время подталкивают на громкие оскорбления в адрес Родины. И актриса старается, как может.

Накануне Хаматова снова стала героиней в информационном пространстве. Она дала очередное интервью, в котором рассказала, как ей живется на чужбине. Актриса похвасталась, что у нее все благополучно – русофобии на ее новой Родине нет, несмотря на антироссийские движения и снос советских памятников.

«Московские друзья иногда спрашивают, не плюют ли мне в лицо, когда я иду по улице. Нет. Не то что не плюют — предлагают помощь. Могу сказать, что я даже равнодушия не встречала, а не то что агрессии», — процитировала актрису «Комсомольская правда».

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