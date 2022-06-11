Авторская баня: Волочкова прикрылась вениками в парной, демонстрируя свой пятничный досуг

Балерина обожает париться и зимой, и летом.

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова показала, как провела вечер пятницы у себя дома. Она не стала изобретать новые способы развлечься, а решила воспользоваться старым и любимым методом отдыха и восстановления сил – русской баней.

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Волочкова попарилась от души и не забыла про фотосессию. Она позировала на полке парной, прикрывшись одними вениками и вытянув длинные натруженные ноги. «Моя авторская русская баня. А Вы часто паритесь в бане?» — написала звезда.

Правда, ответить что-либо подписчики не смогли – балерина закрыла комментарии. Также она не пояснила, в чем заключается секрет авторской бани, которой похвасталась артистка.

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