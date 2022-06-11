Все для Европы: отказавшаяся от России Анна Нетребко похвасталась своим гастрольным расписанием

После скандального интервью с певицей, судя по графику, хотят работать все больше площадок.

Певица из России с австрийским гражданством Анна Нетребко похвасталась своим гастрольным графиком на это лето. Оперная дива радостно опубликовала в своем микроблоге график выступлений.

«Мое расписание на лето 2022! Смотрите!» — написала звезда.

В списке стран – Италия, Германия, Испания, Словения. Видимо, после скандального интервью австрийскому изданию, в котором она заявила об отказе выступать в России, с ней захотели возобновить сотрудничество многие европейские площадки.

Напомним, Анна Нетребко открестилась от связи с российской властью, а также решила в ближайшие пять лет не выступать на Родине.

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