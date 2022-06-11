Вечер в Монако: Каролина Севастьянова отказалась от белья ради заманчивого декольте

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова продолжает наслаждаться отдыхом в Монако, но про подписчиков не забывает. На этот раз она показала свой вечерний летний образ, пропитанный романтикой и изяществом.
Каролина позировала своему фотографу в платье мраморной расцветки с открытыми плечами и вырезом v-neck ниже груди, ради которого отказалась от нижнего белья. Волосы она просто распустила по плечам и буквально с сразила красотой своих фолловеров.
«Какая ты красивая», «Лучшее фото», «Ты невероятна», «Красавица», «Красотка», «Шикарна», «Красивая и милая девушка», — комментируют под фотографией поклонники.
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