Вечер в Монако: Каролина Севастьянова отказалась от белья ради заманчивого декольте

Гимнастка нарядилась платье мраморного оттенка с вырезом ниже груди.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова продолжает наслаждаться отдыхом в Монако, но про подписчиков не забывает. На этот раз она показала свой вечерний летний образ, пропитанный романтикой и изяществом.

Каролина позировала своему фотографу в платье мраморной расцветки с открытыми плечами и вырезом v-neck ниже груди, ради которого отказалась от нижнего белья. Волосы она просто распустила по плечам и буквально с сразила красотой своих фолловеров.

«Какая ты красивая», «Лучшее фото», «Ты невероятна», «Красавица», «Красотка», «Шикарна», «Красивая и милая девушка», — комментируют под фотографией поклонники.

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