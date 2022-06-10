Меган Маркл утерли нос: мемуары принца Гарри отказываются публиковать

Считается, что герцогиня Сассекская была его главным вдохновителем.

Не так давно вся монаршая семья Великобритании переживала, узнав, что принц Гарри взялся за написание мемуаров. Книга должна была по плану увидеть свет в конце 2022 года.

Букингемский дворец с опаской ожидал этого момента, потому что не совсем понимал, на какие откровения способен муж Меган Маркл. Однако никто не сомневался, что главным вдохновителем в идее создания книги принца была его жена, которая старательно разрывала все связи с монаршей семьей.

Но, похоже, что королева Великобритании Елизавета II зря переживала. В настоящий момент стало известно, что издатели не хотят издавать мемуары принца Гарри из-за неинтересного для широкой публики содержания.

Как сообщает Us Weekly, издатели хотели прочесть личные истории из жизни королевской семьи, особенно о встрече принца с королевой на ее 70-летии правления. А он увлекся описанием своих чувств и переживаний, которые, по мнению экспертов, не очень-то нужны людям.

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