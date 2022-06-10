Белье засветила: Рудова в прозрачном кроп-топе и трендовых брюках-комби пошла на пятничную тусу

Наталья Рудова через два года отметит сорокалетие. К этому рубежу артистка подходит пока без брака, детей, но с отличной фигурой 18-летней девушки.

Пятницу же холостая звезда предпочитает проводить весело. В своем телеграме знаменитость показала свой аутфит, который подобрала для тусовки в этот день.

Наталья Рудова облачилась в прозрачный топ с рукавами, который не скрыл белья, а также в трендовые брюки-комби в два цвета. Одежда эффектно подчеркнула тонкую талию популярной блондинки и ее накаченный пресс.

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