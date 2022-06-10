Даже с фатой! Роза Сябитова предъявила фото в свадебном наряде с женихом-ровесником

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова показала в своем телеграме свадебную фотографию. На карточке знаменитость предстала в утонченном белоснежном наряде невесты со шляпкой и фатой. Рядом с ней был запечатлен ее первый муж Михаил Сябитов.

С ним телесваха родила двоих детей — сына Дениса и дочь Ксению. Ведущая не скрывала, что вышла за Михаила не по большой любви. Она была очарована его теплым отношением к ней, воспитанностью и материальной обеспеченностью. Он являлся другом жениха, который бросил ее. Увы, но этот счастливый брак закончился трагедией: первый супруг знаменитости умер после инсульта.

Затем Роза Сябитова стала предпочитать мужчин моложе себя. В 2008 году на съемках телепередачи «Давай поженимся!» она познакомилась с одним из участников программы, Юрием Андреевым, который вскоре стал вторым мужем соведущей. В 2011-м брак распался.

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