Стало известно, зачем Тимати привез в больницу инвалидные коляски

В пятницу, 10 июня, журналисты Super засняли, как Тимати привез в военный госпиталь имени Бурденко инвалидную коляску. Поклонники музыканта ждали разъяснений и надеялись, что с родными и близкими рэпера все хорошо.

Позже стало известно, что Тимур приехал в больницу для того, чтобы доставить около полусотни инвалидных кресел для раненых солдат, которые вернулись из Украины. Об этом сообщил источник, близкий к музыканту.

Сам Юнусов информацию пока не прокомментировал.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.