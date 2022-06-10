По пути на устрицы-пати: Летучая в трендовом платье-жатке с розой-воротником появилась на белоснежной яхте

Елена Летучая не стала долго грустить после ухода из шоу «Рогов+».

Недавно ведущая Елена Летучая со скандалом покинула проект СТС «Рогов+». Ведущая заявила, что приходила на проект с иной концепцией, кроме того, она не пожелала работать в шоу, где она обозначается в виде плюсика рядом с фамилией другого человека.

Грустить после этого Елена Летучая долго не стала и улетела в Ялту отдыхать в роскошном пятизвездочном отеле с комплексом вилл.

Звезда неплохо проводит время, дегустируя местные деликатесы и развлекаясь на море. Накануне Летучая побывала в бухте Ласпи на дегустации устриц. Блондинка добиралась до знакового для гурманов местечка на белоснежной яхте, примерив платье-жатку – хит этого сезона, Наряд был украшен розой-воротником.

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