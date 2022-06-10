По-молодежному: Долина в ботинках-босоножках и «рваных» джинсах предстала на ТВ

Лариса Долина выпустила новый трек «Больше ни слова» в дуэте с Александром Еловских. Презентовать его звезда пришла в студию RU.TV в молодежном образе.

Народная артистка примерила мятную рубаху оверсайз с трендовыми «рваными» джинсами-трубами. В качестве аксессуара звезда выбрала актуальные ботинки-босоножки на шнуровке.

Отметим, что брюки из денима со штанинами в виде трубы ранее советовала Эвелина Хромченко. Она считает, что каждая модница должна себе позволить этот хит. Правда, ведущая «Модного приговора» не очень благоволит джинсы с эффектом состаренности.

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