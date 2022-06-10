Фотографировал муж? Молодая жена Александра Жулина показала стройную фигуру в черном микробикини

Молодая жена известного тренера по фигурному катанию Александра Жулина — Наталья — уже третью неделю находится в отпуске.

Сейчас фигуристка и танцовщица отдыхает в Турции, в курортном городе Белек. Вероятно, во время отпуска Наталья Жулина придерживается своего обычного режима питания.

Судя по фото в микроблоге, за время каникул у нее не появилось ни одного лишнего килограмма.

Свою стройную фигуру Наталья Жулина продемонстрировала, запечатлевшись в черном микробикини на берегу моря.

«Третья неделя отпуска. Полет нормальный», — подписала она кадр.

Кто сделал столь красивое фото, Наталья Жулина не уточнила. Не исключено, что это мог быть ее супруг Александр Жулин.

Напомним, Александр Жулин счастливо женат на Наталье, которая на 23 года младше него, уже одиннадцать лет. В этом браке у супругов родились две дочери.

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