Ольга Будина: «Самое безопасное место на земле – в России»

Актриса, прожив несколько лет в Испании, приняла решение вернуться на родину.

Звезда сериала «Граница: Таежный роман» Ольга Будина около 10 лет назад решила уйти из профессии и переехала в Испанию.

Прожив там с сыном несколько лет, она все-таки вернулась обратно. В настоящий момент потихоньку возвращается в кино. Скоро на экраны выйдет сериал «Земский доктор» с ее участием.

Живя в Европе, артистка пришла к выводу, что в переломные моменты истории лучше находиться у себя на родине.

«Самое безопасное место на земле находится в России», — убеждена она.

Будина полагает, что россиянам нельзя поддаваться на информационные уловки. «Наша задача — сохранить себя на своей земле и обрести силу», — сказала актриса «Собеседнику».

Она убеждена, что капитализм в настоящее время рушится на наших глазах.

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