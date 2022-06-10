Ольга Будина: «Самое безопасное место на земле – в России»

Звезда сериала «Граница: Таежный роман» Ольга Будина около 10 лет назад решила уйти из профессии и переехала в Испанию.
Прожив там с сыном несколько лет, она все-таки вернулась обратно. В настоящий момент потихоньку возвращается в кино. Скоро на экраны выйдет сериал «Земский доктор» с ее участием.
Живя в Европе, артистка пришла к выводу, что в переломные моменты истории лучше находиться у себя на родине.
«Самое безопасное место на земле находится в России», — убеждена она.
Будина полагает, что россиянам нельзя поддаваться на информационные уловки. «Наша задача — сохранить себя на своей земле и обрести силу», — сказала актриса «Собеседнику».
Она убеждена, что капитализм в настоящее время рушится на наших глазах.
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